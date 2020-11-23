AK Parti’nin Pendik’te adayı Ali Şirin oldu! Ali Şirin kimdir?

AK Parti’de İstanbul İlçe olağan kongre takvimi sürerken İstanbul’dun bazı ilçelerinde adaylar belli oldu. Bu bağlamda İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti’nin kalesi olarak görülen Pendik'te ilçe başkan adayını sosyal medya hesabıdan açıkladı.

PENDİK'İN ADAYI ALİ ŞİRİN

Bayram Şenocak, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda “Genel Merkezimizle yapılan istişareler neticesinde, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ’ın onayıyla; Pendik İlçe Başkanlığımızın 6. Olağan Kongresinde Ali Şirin İlçe Başkan Adayımız olarak belirlenmiştir. Hayırlı olsun” ifadelerinde bulundu.

AK PARTİ PENDİK KONGRESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Koronavirüs salgını tüm herşeyi vurduğu gibi siyaseti de derinden etkiledi. Bu bağlamda AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak İstanbul'da devam eden kongrelerle ilgili son mesajında şu bilgiyi paylaştı: "Salgınla mücadeleye destek vermek adına, İstanbul'umuzda devam eden kongre sürecimize bu haftadan itibaren ara veriyoruz. Salgın sürecinde özveri ve fedakarlıkla görev yapan tüm sağlık personelimiz başta olmak üzere, bu mücadeleye katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum."

Bu kapsamda henüz Pendik İlçe kongresinin yapılacağı tarih belirsizliğini koruyor. Ancak kulislerde yakın bir zamanda koronavirüs tedbirleriyle yapılması beklendiği aktarılıyor.

ALİ ŞİRİN KİMDİR?

1972 yılında Ünye’de doğdu. İlkokulu Almanya’da okudu ve lise öğrenimini Ünye Lisesinde tamamladı. Lisansını Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde, Yüksek Lisansını da Marmara Üniversitesi Klinik Farması üzerine yapmıştır.

