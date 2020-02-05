AK Parti’nin rekor oyla kazandığı ilçede Erdoğan’a sevgi seli

AK Parti'nin Türkiye genelinde yüzde 85.6 oranla en fazla oranda oy aldığı Kırıkkale'nin Delice ilçesinde vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi selinde bulundu.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisini (MAAT) Devreye Alma Töreninin ardından Delice ilçesinde vatandaşlar ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı vatandaşlar coşku ile karşıladı. Saatler öncesinden alana gelen vatandaşlar, yol kenarında da Erdoğan'ın konvoyunu selamladı. Erdoğan, belediye binası önünde bekleyen vatandaşlarla da yakından ilgilendi. Erdoğan ile fotoğraf çekinmek isteyen vatandaşların dileği de geri çevrilmedi. Erdoğan, bir süre vatandaşlarla sohbet ettikten sonra Belediye Başkanı Turgut Özdem'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanı sıra AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve partililer hazır bulundu.

Kaynak: İHA