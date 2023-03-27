AK Partinin seçim kampanyasının tüm detayları netleşti! O tarihe hazır olun!

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimini bekliyor. Partilerin seçim hazırlıkları da son sürat devam ediyor. Çalışmalarını sürdüren partilerden biri olan AK Parti'de hummalı bir çalışma yürütülürken kampanya sürecinin nasıl yürütüleceği de belli oldu.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, kaleme aldığı köşe yazısında seçim kampanyasının detaylarına yer verdi.

Selvi, "AK Parti, seçim kampanyasıyla ilgili tüm hazırlıklarını tamamlamış. Seçim kampanyası 11 Nisan’da başlatılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 Nisan’da seçim beyannamesini açıklayacak. 9 Nisan’da milletvekili listeleri YSK’ya teslim edildikten sonra 11 Nisan’da Ankara Arena Kapalı Spor Salonu’nda seçim beyannamesi açıklanacak, aynı zamanda milletvekili adaylarının tanıtımı yapılacak" dedi.

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SEÇİM BEYANNAMESİNİN EKSENİ

Seçim beyannamesinin iki ana eksen üzerine oturtulmasının beklendiğini ifade eden Selvi, "1- Depremzedelerin 1 yıl içinde kalıcı konutlara kavuşması ve şehirlerin yeniden inşası. 2- Ekonomi. Daha iyi bir gelecek vurgusu" diye yazdı.

MİTİNGLER VE AÇILIŞLAR YAPILACAK

AK Parti'nin mitingler dışında açılışlar yapacağını belirten Selvi şöyle yazdı: "AK Parti bu seçimde miting yapmayacak mı? Yoksa mitingsiz bir seçim kampanyası mı yürütülecek? Mitingsiz seçim olur mu? Miting yapılacak. Ama sadece mitingler yapılmayacak. AK Parti’nin seçim kampanyasının ana omurgasını oluşturan yerli ve milli projelerin hayata geçirildiği törenler düzenlenecek. Böylece Erdoğan güçlü bir şekilde sahaya girecek."

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MEGA PROJELER TEK TEK HİZMETE ALINACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mega projelerin açılışını yapacağını ifade eden Selvi, 20 Nisan'dan itibaren yapılacak açılışlar hakkında bilgi vererek şunları kaydetti:

"Erdoğan da milletimizin göğsünü kabartan mega projeleri bir bir hizmete sokup, seçmenlere 'Beni seçerseniz bu eserler devam eder, Kılıçdaroğlu gelirse bu hizmetleri engeller' mesajını verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bandırma’da Türkiye’nin ilk, dünyanın da sayılı bor karbür tesislerinin açılışını gerçekleştirmişti. 20 Nisan’dan itibaren diğer mega projelerin açılışları yapılacak.

- Hangardan çıkarılan Milli Muharip Uçağımız için tören düzenlenecek.

- Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni hizmete girecek.

-Karadeniz’deki doğalgazın sisteme verilmesi için Filyos’taki tesislerde tören yapılacak."

SEÇİM AFİŞLERİ NASIL OLACAK?

AK Parti'nin seçim afişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'de yapılan mega projelerin yer alacağını ifade eden Selvi, şu ifadeleri kullandı: "Seçim afişlerinde Erdoğan olacak. Ama sadece Erdoğan olmayacak. Türkiye’nin büyük gurur projeleri de olacak. Mega projeler kullanılacak.

- Milli aracımız TOGG.

- Milli Muharip Uçağı.

- İlk uçak gemimiz TCG Anadolu.

- Türkiye’nin ilk Bor Karbür İşletmesi.

- Milli Muharip Uçakları İHA’lar, SİHA’lar.

- 1918 Çanakkale Köprüsü.

- Artvin Yusufeli Barajı.

- Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni.

- Karadeniz doğalgazı.

- Akkuyu Termik Santralı."