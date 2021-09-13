AK Parti’nin Siyasi Haritası: Hedef 2023

AK Parti hedef 2023 diyerek seçim çalışmalarına hız verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yaz boyunca sahada bulunan teşkilatlar, milletvekilleri, belediye başkanları önümüzdeki kapı kapı ziyaretlerde bulunacaklar.

Meclis çalışmalarının olmadığı hafta sonlarında Milletvekilleri bölgelerini ziyaret edecekler. Halkın nabzı yerelde ölçülecek, tamamlanması öncelikli projelerle ilgili raporlar düzenlenecek. Gelecek yılın Nisan ve Mayıs aylarına kadar Güneydoğu ve Doğu illerinin tamamına gidecek olan Erdoğan orada vatandaşlarla bir araya gelecek.

Sel felaketleri ve orman yangınları yaşadığımız bu yılda; milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat yaz boyunca sahada destekte bulundu. Vatandaşların şikayet, istek ve beklentilerini not alan milletvekilleri ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri hazırladıkları raporları Genel Merkez'e iletti.

Telefonlara yüklenen bir yazılım ile milletvekilleri yaptıkları çalışmaları ve vatandaşlardan gelen istekleri anlık olarak Genel Merkeze iletebildiler ve hızla çözüme kavuşmasını sağladılar. Halkın aşı politikasını beğendiği Milletvekilleri ve parti teşkilatının sahada yaptıkları çalışmalar sonucundan anlaşıldı.

Türkiye'de aşının herkes tarafından ulaşılabilir olması vatandaşlar tarafından büyük destek gördü. Önümüzdeki dönemde de sahada olacak milletvekilleri ve teşkilatlar aşı olmayan vatandaşları ikna etmeye devam edecekler.

2023 hedefleri doğrultusunda AK Parti'nin hedefleri bununla sınırlı olmayacak. AK Partili belediyeler sıkı takibe alınacak. Belediyelerin verdiği seçim vaatlerini ne ölçüde gerçekleştirdiği, belediye başkanlarının halk ile ilişkisi sıkı bir şekilde takip edilecek. Henüz gerçekleşmeyen seçim vaadi bulunan belediye başkanı var ise nedenine dair rapor verilmesi istenecek.