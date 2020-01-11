AK Parti'nin sosyal medya tedbiri

AK Parti Tanıtım ve Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sosyal medyada öne çıkan bilgi kirliliğinin ve yalan haberlerin azalması adına "sosyal medya kuralları" çalışmaları yaptıklarını açıkladı.

Yayınlayacakları sosyal medya etik kuralları listesinin herkesi bağlayacağını belirten Ünal şunları kaydetti:



"Özellikle sosyal medyada yalan haber ciddi bir problem teşkil ediyor. Geçtiğimiz günlerde benzer bir olay yaşadım, söylemediğim kullanmadığım bir cümle üzerinden bir haber yapıldı. Yanlış olduğunu ifade edene kadar kamuoyu yanlış bilgilendirilmiş oluyor."

Öncelikle 2 milyon 100 bin teşkilat mensubumuzu bu etik kurallara uymakla sorumlu ve hükümlü kılacağız. Bunun yanı sıra, hemen doğruluğu teyit anlamında belli prizmalar da oluşturacağız. Yalan haberleri deşifre etmeden tutun, bir haberin doğruluğunu teyit etmeye varıncaya kadar hem kendimize dönük hem dışa dönük bir çalışma içerisindeyiz.

Edindiğimiz haberlere göre özellikle sosyal medyada belli kişilere ve kurumlara dönük ciddi bir dezenformasyon çalışması ve algı operasyonu hazırlıkları var. Bu çalışma, özellikle kamuoyunda infial oluşturacak bir takım etki ajanlarına karşı da ciddi bir anlam taşıyor.

Birilerinin söylediği yalanlar karşısında savunmaya çekilmek yerine, deşifre edip bunların üstüne gideceğimiz bir mekanizma oluşturacağız.



AK Parti ve Erdoğan düşmanlığı ile nefret dili kullanarak Türkiye'ye karşı özellikle sosyal medya üzerinden Türkiye'nin istikrarını, bölgede oynadığı önemli rolü zaafa uğratmak isteyen bir takım yapıların bilerek ya da bilmeyerek ekmeğine kimsenin yağ sürmemesi gerekir. Bu bir siyasi mesele değil millî meseledir." açıklamalarında bulundu.