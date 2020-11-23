AK Parti’nin Tuzla’da adayı Talha Tayfur oldu!

İlçe olağan takvimini sürdüren AK Parti’de İstanbul’da aday belirleme çalışmaları sürerken, İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Tuzla’da ilçe başkan adayını açıkladı.

TALHA TAYFUR

Bayram Şenocak, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda “Genel Merkezimizle yapılan istişareler neticesinde, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın onayıyla; Tuzla İlçe Başkanlığımızın 7. Olağan Kongresinde Talha Tayfur İlçe Başkan Adayımız olarak belirlenmiştir. Hayırlı olsun" dedi.

TALHA TAYFUR KİMDİR?

1985 Yılı İstanbul İli doğumlu olan Tayfur Aslen Bayburtludur. Haydarpaşa Lisesi'nden Mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 2010 yılından beri Avukatlık yapmaktadır. Aktif siyasete 2007 Yılından itibaren AK Parti TuzlaGençlik Kollarında görev alarak başlamıştır. Tayfur evli'dir.