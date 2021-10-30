AK Parti'nin yetkili ismi Vedat Demiröz müjdeleri verdi! "Asgari ücret geçinebilecek bir noktada yayınlanacak" Emekli aylıkları yaşanabilecek noktaya gelecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Teşkilat Akademisi Gaziantep Eğitim Programı'na katıldı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vedat Demiröz, Kasım ayında başlayacak olan asgari ücret görüşmeleri öncesi önemli bir mesaj verdi. Demiröz yaptıkları saha çalışmalarında sabit gelirlinin, asgari ücretlinin, emeklinin, küçük esnafın sıkıntı çektiğini teşhis ettiklerini ve buna karşı neler yapılması gerektiğini masaya yatırdıklarını söyledi.

"İŞVEREN KAZANACAK AMA ÇALIŞANLAR DA KAZANACAK"

Bu zamanlarda haftada birkaç kez toplantı yaptıklarını dile getiren Demiröz, bütçe görüşmelerinin devam ettiğini dile getirerek," Bu yıl şunu söyleyebilirim, asgari ücret geçinebilecek bir noktada yayınlanacak, ona getirilecek. Artık işverenlerimizin bugüne kadar 'Maliyetler yükseliyor' demesine rağmen bu gemide hepimiz varız, onlar da kazanacak ama çalışanlar da kazanacak. En azından insani bir şekilde yaşama seviyesine getireceğiz." dedi.

EMEKLİ MAAŞLARI

Emekli maaşları konusunda da çalışma olduğunu belirten Demiröz şöyle konuştu:

"Emeklilerle ilgili çalışma var, onların da emeklilik ücretleri yine yaşanabilecek noktaya gelecek. Bunların hepsi, çalışmalar bittikten sonra Cumhurbaşkanı'na sunulacak, onun da onayıyla bu, hayata geçirilecek. Ayrıca gelir vergisinde bazı esnafımızı muaf tuttuk. 785 bin esnafımız yararlanıyor, 240 bin lira gelirin altındakilerden vergi de almayacağız."

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET NE KADAR? İŞTE YIL YIL ASGARİ ÜCRET RAKAM TABLOSU

2005 asgari ücret

Net: 350.15 TL

Brüt: 488.70 TL

2006 asgari ücret

Net: 380.46 TL

Brüt: 531 TL

2007 asgari ücret

Net: 403.03 TL

Brüt: 562.50 TL

2008 asgari ücret

Net: 481.55 TL

Brüt: 608.40 TL

2009 asgari ücret

Net: 527.13 TL

Brüt: 666 TL

2010 asgari ücret

Net: 576.57 TL

Brüt: 729 TL

2011 asgari ücret

Net: 629.96 TL

Brüt: 796.50 TL

2012 asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2012 asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2013 asgari ücret

Net: 773.01 TL

Brüt: 978.60 TL

2014 asgari ücret

Net: 846 TL

Brüt: 1,071 TL

2015 asgari ücret

Net: 949.07 TL

Brüt: 1,201.50 TL

2016 asgari ücret

Net: 1,300.99 TL

Brüt: 1,647 TL

2017 asgari ücret

Net: 1,404.06 TL

Brüt: 1,777.50 TL

2018 asgari ücret

Net: 1,603 TL

Brüt: 2,029 TL

2019 asgari ücret

Net: 2 bin 020 TL

Brüt: 2 bin 558 TL

2020 asgari ücret

Net: 2 bin 324 TL

Brüt: 2 bin 943 TL

2021 asgari ücret

Brüt: 3 bin 577 lira 50 kuruş

Net: 2 bin 825 lira 90