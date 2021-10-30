AK Parti'nin yetkili ismi Vedat Demiröz müjdeleri verdi! "Asgari ücret geçinebilecek bir noktada yayınlanacak" Emekli aylıkları yaşanabilecek noktaya gelecek
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, asgari ücret ve emekli maaşları için çalışma yürüttüklerini dile getirdi. Demiröz, asgari ücret için," Asgari ücret geçinebilecek bir noktada yayınlanacak, ona getirilecek. Artık işverenlerimizin bugüne kadar 'Maliyetler yükseliyor' demesine rağmen bu gemide hepimiz varız, onlar da kazanacak ama çalışanlar da kazanacak." dedi. Demiröz emekli aylıklarının da yaşanabilecek bir noktaya geleceğini söyledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Teşkilat Akademisi Gaziantep Eğitim Programı'na katıldı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vedat Demiröz, Kasım ayında başlayacak olan asgari ücret görüşmeleri öncesi önemli bir mesaj verdi. Demiröz yaptıkları saha çalışmalarında sabit gelirlinin, asgari ücretlinin, emeklinin, küçük esnafın sıkıntı çektiğini teşhis ettiklerini ve buna karşı neler yapılması gerektiğini masaya yatırdıklarını söyledi.
"İŞVEREN KAZANACAK AMA ÇALIŞANLAR DA KAZANACAK"
Bu zamanlarda haftada birkaç kez toplantı yaptıklarını dile getiren Demiröz, bütçe görüşmelerinin devam ettiğini dile getirerek," Bu yıl şunu söyleyebilirim, asgari ücret geçinebilecek bir noktada yayınlanacak, ona getirilecek. Artık işverenlerimizin bugüne kadar 'Maliyetler yükseliyor' demesine rağmen bu gemide hepimiz varız, onlar da kazanacak ama çalışanlar da kazanacak. En azından insani bir şekilde yaşama seviyesine getireceğiz." dedi.
EMEKLİ MAAŞLARI
Emekli maaşları konusunda da çalışma olduğunu belirten Demiröz şöyle konuştu:
"Emeklilerle ilgili çalışma var, onların da emeklilik ücretleri yine yaşanabilecek noktaya gelecek. Bunların hepsi, çalışmalar bittikten sonra Cumhurbaşkanı'na sunulacak, onun da onayıyla bu, hayata geçirilecek. Ayrıca gelir vergisinde bazı esnafımızı muaf tuttuk. 785 bin esnafımız yararlanıyor, 240 bin lira gelirin altındakilerden vergi de almayacağız."
YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET NE KADAR? İŞTE YIL YIL ASGARİ ÜCRET RAKAM TABLOSU
2005 asgari ücret
Net: 350.15 TL
Brüt: 488.70 TL
2006 asgari ücret
Net: 380.46 TL
Brüt: 531 TL
2007 asgari ücret
Net: 403.03 TL
Brüt: 562.50 TL
2008 asgari ücret
Net: 481.55 TL
Brüt: 608.40 TL
2009 asgari ücret
Net: 527.13 TL
Brüt: 666 TL
2010 asgari ücret
Net: 576.57 TL
Brüt: 729 TL
2011 asgari ücret
Net: 629.96 TL
Brüt: 796.50 TL
2012 asgari ücret
Net: 701.13 TL
Brüt: 886.50 TL
2012 asgari ücret
Net: 701.13 TL
Brüt: 886.50 TL
2013 asgari ücret
Net: 773.01 TL
Brüt: 978.60 TL
2014 asgari ücret
Net: 846 TL
Brüt: 1,071 TL
2015 asgari ücret
Net: 949.07 TL
Brüt: 1,201.50 TL
2016 asgari ücret
Net: 1,300.99 TL
Brüt: 1,647 TL
2017 asgari ücret
Net: 1,404.06 TL
Brüt: 1,777.50 TL
2018 asgari ücret
Net: 1,603 TL
Brüt: 2,029 TL
2019 asgari ücret
Net: 2 bin 020 TL
Brüt: 2 bin 558 TL
2020 asgari ücret
Net: 2 bin 324 TL
Brüt: 2 bin 943 TL
2021 asgari ücret
Brüt: 3 bin 577 lira 50 kuruş
Net: 2 bin 825 lira 90