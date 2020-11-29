AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu koronavirüse yakalandı!İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye Yunanca tehdit mesajı: İyi Türk ölü Türktür!Tramvayda sosyal mesafesiz yolcu yoğunluğu koronavirüse davetiye çıkardıProf. Dr. Cemal Saydam'dan çöl tozları için uyarı: ''Koronavirüsü yayabilir''İskeçe Müftüsü Ahmet Mete kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Ahmet Mete hayatı29 Kasım Pazar ŞOK kataloğu 2020 | Fırsat ürünleri - Elektronik aletlerBugün hangi maçlar var? 29 Kasım 2020 Pazar maç programıSabah cezaevinden çıkıp akşam gözaltına alınan şahıs: Benimkisi bir hayaldiMuarrem Sarıkaya: Tam kapanma olmayacak, salgın yüksek olan iller kısıtlı kapanma yoluna gidecekNuray Sayarı ile günlük burç yorumları 29 Kasım Pazar 2020
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu koronavirüse yakalandı!

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu koronavirüse yakalandı!

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, yapılan testler sonucunda COVİD-19 testinin pozitif olduğunu duyurdu.

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu koronavirüse yakalandı!

AK Parti  Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, sosyal medya hesabı twitter üzerinden koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Aksu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu, evde karantinada bulunduğunu belirtti. Vatandaşlardan dua beklediğini kaydeden Aksu, kendisi gibi tüm hastalara Allah'tan acil şifalar diledi.

 

 

 

Okan Gül
Video Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT