AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu koronavirüse yakalandı!
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, yapılan testler sonucunda COVİD-19 testinin pozitif olduğunu duyurdu.
AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, sosyal medya hesabı twitter üzerinden koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Aksu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu, evde karantinada bulunduğunu belirtti. Vatandaşlardan dua beklediğini kaydeden Aksu, kendisi gibi tüm hastalara Allah'tan acil şifalar diledi.
Dikkat etmeme rağmen kervana biz de katıldık. Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel durumum şu an için iyi. Tedavime evimde devam ediyorum.— Av. Ersan AKSU ?? (@AvErsanAksu) November 28, 2020
Dualarınızı bekler, tüm hastalarımıza acil şifalar dilerim.