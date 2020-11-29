AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu koronavirüse yakalandı!

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, sosyal medya hesabı twitter üzerinden koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Aksu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu, evde karantinada bulunduğunu belirtti. Vatandaşlardan dua beklediğini kaydeden Aksu, kendisi gibi tüm hastalara Allah'tan acil şifalar diledi.