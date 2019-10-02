AK Partisi Sözcüsü Çelik yüzde 50+1 tartışmalarına son noktayı koydu! Ömer Çelik, parti MYK'sı devam ederken basın toplantısı yaptı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yüzde 50+1 oy tartışması ile ilgili olarak "AK Parti'nin gündeminde böyle bir mesele yok. Faruk Çelik değerli bir arkadaşımızdır. Kişisel görüşünü söylemiş. AK Parti'nin böyle bir görüşü yok." dedi.

A+ A-

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı olarak gerçekleşti. Topalantı saat 16.40'da başladı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi. ÇELİK, O TARTIŞMALARA SON NOKTAYI KOYDU AK Partisi Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarıyla yüzde 50+1 tartışmalarına da son noktayı koydu. Çelik konuya ilişkin "AK Parti'nin gündeminde böyle bir mesele yok. Faruk Çelik değerli bir arkadaşımızdır. Kişisel görüşünü söylemiş. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir yıllık performansı değerlendirilirken herkes görüşünü söylemiştir. AK Parti'nin böyle bir görüşü yok." ifadelerini kullandı. Etiketler : yüzde 50+1, açıklama



