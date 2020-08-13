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  3. AK Parti'ye 8 belediye başkanı daha katıldı

AK Parti'ye 8 belediye başkanı daha katıldı

31 Mart Yerel seçimlerinde başka partilerden aday olan ve seçilen 8 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.

AK Parti'ye 8 belediye başkanı daha katıldı

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde çeşitli partilerden seçime ve giren belediye başkanı olan 8 belediye başkanı AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda düzenlenen törenle AK Parti'ye geçildi.

AK Parti'ye geçen belediye başkanları şu şekilde:

-Ağrı Eleşkirt Belediye Başkanı - Ramazan Yakut

-Ağrı Eleşkirt / Yayladüzü Belde Belediye Başkanı - Selami Demirtaş

-Ağrı Eleşkirt / Yücekapı Belde Belediye Başkanı - Nurettin Öztürk

-Batman Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren

-Batman Kozluk / Bekirhan Belde Belediye Başkanı - Fırat Karabulut

-Erzurum Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşcı

-Erzurum Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğide

-Trabzon Hayrat Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu

AK Parti'ye 8 belediye başkanı daha katıldı

ÇOK SAYIDA BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE GEÇTİ

31 Mart 2019 yerel seçimlerimden sonra bugüne kadar 15 farklı ilden, 16 ilçe, 15 belde belediye başkanı olmak üzere 31 belediye başkanı AK Parti'ye geçiş yaptı. Böylelikle AK Parti'li belediye sayısı toplam 794 oldu.

AK Parti'ye 8 belediye başkanı daha katıldı

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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