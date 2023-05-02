AK Parti'ye katılımlar devam ediyor, Karabük'te 150 kişi AK Partiye katıldı

150 kişiye rozet takdimi gerçekleştiren AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, milletin teveccühünün AK Parti’den yana olduğunu vurguladı.

Gençlerin tercihinin de AK Parti’den yana olduğunu söyleyen Salt, AK Parti’nin her zaman gençlerin kendilerine yer bulduğu bir parti olduğunu ifade ederek, "20 yıldır kardeşlerimizin taleplerini karşılamanın ötesinde onlarla dava arkadaşlığı yaptık. Aynı kararlılıkla Türkiye Yüzyılını gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz. İnsanımızın teveccühüne mazhar olmak ve bunu 20 yıl sürdürebilmek siyasetin ötesinde bir sevgi, samimiyet ve halis niyet ister.

Haberin Devamı

150 KİŞİ AK PARTİ'YE KATILDI

Milletimizle olan bu gönül bağımız sayesinde Türkiye Yüzyılı, ülkemiz için bir ideal değil, bir adım ötedeki hedeftir. AK Parti’mize yeni katılan tüm gönüldaşlarımıza ailemize hoş geldiniz diyorum. Türkiye Yüzyılını hep birlikte el ele gönül gönüle inşa edeceğiz" dedi.