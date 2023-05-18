AK Parti'yi örnek gösteren İsmail Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na, çok sert eleştiriler geldi

Masadaki küçük ortaklarına koltuk dağıtan CHP'nin, üstüne üstlük 2018'e göre vekil sayısını düşürmesi muhalefette tepkilere neden oldu. AK Parti'yi örnek gösteren İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu'na çok sert eleştirilerde bulundu.



14 Mayıs seçimlerini hem Meclis'te hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kayıpla bitiren CHP'de hayal kırıklığı yaşanırken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun paylaşımı muhalefet cephesini karıştırdı.

GELEN TEPKİLER ÜZERİNE PAYLAŞIMINI SİLMEK ZORUNDA KALDI

CHP'de Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in istifası gündemdeyken, Davutoğlu sosyal medyadan nispet yapar gibi, "Milletvekillerimizle ilk grup toplantımızı genel merkezimizde gerçekleştirdik. Hayırlı, uğurlu olsun" paylaşımı yaptı.

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Davutoğlu'nun paylaşımı sonrası muhalefet temsilcileri ve seçmeni adeta öfke patlaması yaşadı. Gelen tepkilerden sonra Davutoğlu, paylaşımlarını silmek zorunda kaldı.

Kılıçdaroğlu'nun masanın küçük ortaklarına 39 milletvekili vermesi, CHP'ye yakın medyanın da gündeminde.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü gazetesindeki yazısında Kılıçdaroğlu'na sert eleştirilerde bulundu.

"DÖRT PARTİ CHP'YE NE KADAR OY KAZANDIRDI?"

Gelecek, DEVA, Saadet ve Demokrat Parti'nin, Millet İttifakı ve CHP'ye sağladığı katkıyı tartışmanın zorunlu olduğunu vurgulayan Saymaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

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"Sormak gerekir. Dört parti CHP'ye ne kadar oy kazandırdı? Ve kazandırdıkları oy karşılığında kaç milletvekilliği aldılar?"

CHP, 2018 seçimlerinde yüzde 22,6 ile 11 milyon 259 bin 53 oy almış, Meclis'e 146 milletvekili göndermişti. Bu vekillerden ikisi Saadet Partisi'ne geçmişti.

14 Mayıs'ta ise yüzde 25,33 ile 13 milyon 791 bin 299 oy alan CHP, 169 milletvekili çıkardı.

CHP, 2018'e göre Meclis'teki koltuk sayısını 23 artırdı. Ancak 14'ü DEVA, 11'i Gelecek, 10'u Saadet, 3'ü Demokrat, biri de İYİ Parti'ye toplam 39 milletvekili gidince CHP'nin milletvekili sayısı 130'a düşecek.

CHP, 2018'e göre Meclis'te 16 koltuk kaybetmiş olacak.

Saymaz, CHP'nin kaybıyla ilgili, "Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa' diyeceğim de, bu taksimi CHP'lilerin yapmış olması insanı şaşırtıyor" dedi.

"SANIRSIN PARLAMENTO GRUBU DEĞİL, 3. AHMET ÇEŞMESİ!"

İsmail Saymaz, CHP'ye gelen 2 buçuk milyon oyun DEVA, Saadet ve Demokrat Parti sayesinde mi kazanıldığını sordu ve il il hesap yaptı:

"İstanbul'un milletvekili sayısı 2018'e göre 1 artarak 98'e yükseldi. CHP, 2018'de 28 milletvekili kazanmıştı. 14 Mayıs'ta bu rakam 31'e çıktı. 13'ü ittifaka gitti. CHP'nin elinde 18 kaldı. Nasıl alışveriş ama?

Bir de Ankara'ya göz gezdirelim. CHP, 2018'de Ankara'dan 10 milletvekili çıkarmıştı. 14 Mayıs'ta 13'e yükseldi. Dördü ittifaka gitti. Kaldı dokuz! Homurdandığınızı duyar gibiyim.

Şimdi de İzmir'e gidelim. CHP, 2018'de 14 milletvekili çıkarmıştı. Bu yıl 13'e düştü. Üçü ittifaka dağıldı. Etti 10.

CHP Muğla, Samsun, Denizli, Balıkesir ve Konya'da milletvekili sayısını kordu. Ancak ortaklarına birer adet dağıttı.

Bursa ve Antalya'da beş olan milletvekili sayısı altıya çıktı çıkmasına da ikisi ittifaka gitti.

Sanırsın... Parlamento grubu değil, 3. Ahmet Çeşmesi.

Sadece Tekirdağ, Manisa, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Mersin ve Adana'da sayı bir önceki seçime göre birer adet yükseldi. O birer milletvekili ortaklarına gitti."

"YÜZDE 2'Yİ BULMAYAN OYLA İYİ PARTİ'YE EŞİT VEKİL ÇIKARDILAR"

Dört partinin CHP'ye kazandırdığı oy oranının asla bilinemeyeceğini hatırlatan Saymaz, "Şu bir gerçek ki, oy toplamları yüzde 2'yi bile bulmazken, yüzde 10 oy alan İYİ Parti'ye eşit milletvekili sayısına kavuştular" değerlendirmesinde bulundu.

AK PARTİ ÖRNEĞİ VERDİ, "CHP'DEKİ HOVARDALIĞI ANLAMAKTA ZORLANIYORUM" DEDİ

CHP'nin hangi veriye göre milletvekili kontenjanını dağıttığını soran Saymaz, yazısına şöyle devam etti:

"Sanırım, tek bir gerekçesi var. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığında Altılı Masa'da kendisini desteklemeleri karşılığında dört lidere listelerini açtı.

Yanlış anlaşılmasın. İttifak partilerine yer verilmemeliydi demiyorum. Ancak AK Parti, Hüda-Par'a dört ve DSP'ye bir milletvekilliği garanti ederken, CHP'deki hovardalığı anlamakta zorlanıyorum."

DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nin tek çatı altında seçime girmesi ve ayrı ittifak oluşturması gerektiğini kaydeden Saymaz, "Böylece AK Parti ve MHP'li kararsızlar için alternatif yaratılabilir, Yeniden Refah Partisi'ne alan açılmamış olurdu. Biliyoruz ki DEVA, bu öneriye yanaşmadı" dedi.

İkinci senaryonun ise, dört partinin CHP ve İYİ Parti arasında bölüşülmesi olduğunu hatırlatan Saymaz, şu ifadeleri kullandı:

"Örneğin DEVA ve Demokrat, CHP'den; Saadet ve Gelecek, İYİ Parti'den girebilirdi. Bu öneriye de İYİ Parti sıcak bakmadı. CHP bütün yükü sırtlandı. Bu da anlaşılabilirdi.

Gel gör ki... Hem bu partilerin oy oranlarıyla ters orantılı şekilde fazla kontenjan ayrıldı. Hem İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerin garantili sıraları verildi. İçlerinden bazı eski milletvekilleri bile kendi şehirlerinden giremedi.

Ve bazıları var ki muhaliflerde olumsuz imajları olduğunu göre göre adaylıkta ısrar ettiler. Kendi milletvekilliklerini Türkiye'nin geleceğinin önüne koydular.

Dört partinin lideri seçim kampanyasında ne miting yapabildi ne de etkili bir propaganda yürütebildi. CHP'lilerin doldurduğu meydanlarda, CHP'nin etki ettiği TV kanallarında nutuk attılar.

Böylesi berbat bir pazarlığın nihayetinde, kaybeden CHP'liler oldu. Gelecek, DEVA, Saadet ve Demokrat kazançlı çıktı.

Bu yüzden mahalle yas tutarken... Davutoğlu, 11 milletvekiliyle poz veriyor.

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu'ndan Ümit Çebi, şöyle yazıyor:

'Temel Karamollaoğlu'na gönülden teşekkür ediyorum. Milli Görüş tarihinin en zor zamanında aldığı bu stratejik karar ile yüzde -1 oyu görünmesine rağmen Saadet Partimizin mecliste 10 vekille temsiline vesile olmuştur.'

YAZIK. GERÇEKTEN YAZIK. 28 MAYIS'A 10 GÜN KALDI.

Erdoğan 21 yıllık yıpranmışlığına, yıkıma ve iflasa sürüklediği ekonomiye, maske bile dağıtamadığı pandemiye ve enkaz altında kaldığı depreme rağmen ikinci turu da geçer, Türkiye'nin ikinci yüzyılına kalırsa kaybeden sadece CHP olmaz. Kılıçdaroğlu'ndan önce Davutoğlu, Babacan, Karamollaoğlu ve Uysal kaybeder.

"SEVGİLİ HOCAM ARTIK 'ESSELAMÜ ALEYKÜM' DEYİVERİN"

Davutoğlu'nun fotoğrafına bakarken... İki yıl önceki 'Esselamü Aleyküm derim, bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım' sözleri aklıma geliyor. Sevgili hocam, artık 'Esselamü Aleyküm' deyiverin de Anadolu ayağa kalksın. Vakit kalmadı."

KAYNAK: SÖZCÜ

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