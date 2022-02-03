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Ak Yazılı ne demek, TDK'ya göre Ak Yazılı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ak Yazılı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ak Yazılı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ak Yazılı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ak Yazılı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ak Yazılı ne demek, TDK'ya göre Ak Yazılı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ak yazılı ne demek? Ak yazılı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ak yazılı kelimesi. Peki ak yazılı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ak yazılı nedir, ak yazılı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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AK YAZILI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ak yazılı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ak yazılı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bahtlı, şanslı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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