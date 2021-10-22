Ak Yem ne demek, TDK'ya göre Ak Yem kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ak yem ne demek? Ak yem TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ak yem kelimesi. Peki ak yem ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ak yem nedir, ak yem kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AK YEM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ak yem kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ak yem kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İzmarit, istavrit, uskumru vb. balıkların beyaz etinden yapılan ve oltada kullanılan yem

