Akaç ne demek, TDK'ya göre Akaç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akaç ne demek? Akaç TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akaç kelimesi. Peki akaç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akaç nedir, akaç kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKAÇ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akaç kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre akaç kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir yerde birikip kalan sıvıları, bir işlem sonunda geriye kalan artıkları, gereksiz nesneleri dışarıya akıtmak için kullanılan boru vb. araç

- Kanal, ark, su yolu

- Yer altı su oluğu

