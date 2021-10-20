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Akademik ne demek, TDK'ya göre Akademik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Akademik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Akademik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Akademik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Akademik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Akademik ne demek, TDK'ya göre Akademik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akademik ne demek? Akademik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akademik kelimesi. Peki akademik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akademik nedir, akademik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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AKADEMİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akademik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Akademik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre akademik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Akademi ile ilgili olan
- Bilimsel niteliği olan

AKADEMİK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Akademik bir çalışmadan yanaydı, bu yüzden üniversiteye girdi.

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