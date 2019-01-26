Akademik Odalar Birliğinden "Yerel Yönetimler, Kentleşme ve Çevre Sorunları" Sempozyumu"

Balıkesir Akademik Odalar Birliğin tarafından organize edilen "Yerel Yönetimler, Kentleşme ve Çevre Sorunları" Sempozyumu Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan sempozyumda açılış konuşmasını yapan Akademik Odalar Birliği Dönem Sözcüsü Metin Yalçın, toplumun kent yaşamındaki önemine dikkat çekerek alınacak kararlarda siyasi ve ekonomik çıkarlardan önce toplumsal yararların ilke edinilmesi gerektiğini söyledi. Yalçın konuşmasında şu konulara dikkat çekti: "Bugün kentlerimize baktığımızda barınma, altyapı, ulaşım, enerji, sağlık, eğitim ve kültür gibi temel kategorilerde sorunlar yaşadığımızı görüyoruz. Kent yönetimlerinin bu alandaki temel ve yasal toplumsal sorululuklarını yeterli özeni zaman zaman gösteremediklerini ve kaliteli hizmet üretimini kent yaşayanları için sorun olduğunu görüyoruz. İçinde yaşadığımız kentin mevcut olan sorunlarının sağlıksız büyümesinin ardında kent politikalarını belirlerken toplum yerine serbest piyasa güçlerinin paydaş olarak seçilmesinin sorunun önemli nedenlerinden biri olduğunu tespit ediyoruz. Bu yanlış sonucu olarak su, elektrik, ulaşım gibi temel kentsel ihtiyaçlarımız yeterince dikkat edilememekte. Kentler insanlar için evden işe,işten eve bir kara parçası haline gelmektedir. Toplumuzun markalaşmış kentler değil, o kentleri bir arada tutan unsurlara ve ortak kullanım alanlara bu anlamda da yaşanabilir kentlere ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu konuşmasında katılım azlığını dikkat çekerken sempozyum için "Keşke adaylar bu sempozyumdan istifade edebilseydi" dedi.

Konuşmasında özellikle şehirlerin ortak akılla yönetilmesi konusuna vurgu yapan Kafaoğlu, özetle şunları dile getirdi: "Günümüzde ülkeler değil şehirler yarışır hale geldi. Kent nüfusu gittikçe artıyor. Kırsal nüfusu azalıyor. Balıkesir ölçeğine baktığınızda ise biz biraz Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. Kırsal nüfusumuz fazla. Kent ve çevre değince akla yerel yönetimler ve belediyecilik geliyor. Bunların eliyle kentleşme sağlanmış oluyor. Belediyeler özellikle sivil toplum örgütleriyle ortak akılla şehirler yönetilmeli. Ben yaptım oldu. Mantığıyla asla olmamalı. İlgili kurum ve kuruluşlar ile şehrin dinamikleri ile sıkı sık bir araya gelerek ortak akılla şehir yönetilmesi herkesin menfaatine" dedi.

"Kentlerde yeşil alanlar artmalı"

Günümüzde artık şehirler hızla büyürken maalesef şehirleşmede sıkıntılar yaşıyoruz. Keşmekeşlikler, trafik sorunundan tutunda dikey yapılaşmadan dolayı mahalle kültürleri yok oluyor.

Başkan Kafaoğlu, dikey mimariden yatay mimariye geçiş yapılması gerektiğini ifade ederek "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu Millet Bahçeleri bu noktada atılmış projelerden birisidir. Balıkesir'in muhtelif ilçelerine Millet Bahçesi konusunda çalışmalarımız oldu. Şehir merkezinde de Balıkesir'in mesire ve yeşil alanlara ihtiyaç var. Bir tek Değirmen Boğazı ve İkizce Tepeler Barajının olduğu DSİ'ye ait alan vardı. Burası bakımsızdı ve devri Büyükşehir'e gerçekleşti. İnşallah gelecek belediye başkanı güzel bir millet bahçesi, yürüyüş alanları, bisiklet yolları ile piknik alanlarıyla Balıkesir'in ikinci bir nefes alacağı yer olarak hizmete açacaktır.

Çevre Bakanlığının desteğiyle Çamlık Projesine 350 bin metre karelik bir alan daha tahsis edildi. Oradaki yeşil alan ve piknik alanlarının genişlemesi noktasında önemli katkılar sağlanmış oldu. Gelecek belediye başkanı oraları da değerlendirerek Balıkesir'e alternatif alanlar kazandıracaktır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Dinamik kavşaklarla çeyreye katkı sağladık"

Kafaoğlu sözlerini şöyle tamamladı: "Balıkesir'de trafikte ciddi bir sorun haline geldi. Tabi köprülü kavşaklar önemli. İnsanlar yaşadığı şehirde mutlu ve huzurlu olmak istiyor. Trafikte beklemek insanı mutsuz eden stresli yapan konuların başında geliyor. Bununla ilgili olarak dönemimizde yaptığımız köprülü kavşaklar var. Balıkesir trafiği bir nebze rahatlamış oldu.

Yıl başı itibariyle 19 ışıklı kaşağı dinamik hale getirdik. Yapılan istatistiklerde kırmızı ışıklarda bekleme süresi yüzde 49 azaldı. 3 trilyonluk yakıt tasarrufu sağlanmış oldu. Bir dinamik kavşak çevreye de katkı sağlamış oluyor.

Çevreden asla vazgeçmemiz lazım. Belediyecilik hizmet belediyeciliği değil. Belediyecilik yol, su, kanalizasyon değil belediyecilik çevreye duyarlı olmalı. Belediye Başkanlarının en çok işin başında önem vermesi gereken bir konu. Bu çevre bize emanet bu emaneti gelecek nesilleri iyi aktarmamız lazım" dedi.

Sempozyumda daha sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nden Prof. Dr. Ruşen Keleş, tematik bir sunum gerçekleştirdi. Öğleden sonra devam eden sempozyumda uzmanlar ve akademisyenler alanlarında sunum ve konuşmalar yaptılar. Sempozyum genel değerlendirme ve halkın söz aldığı forum ile sona erdi.

Kaynak: İHA