ALES nedir ve kimler girebilir? ALES sınavında hangi konulardan soru çıkıyor?

Bu yıl üniversitelerde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman gibi bir çok seçenek bulunan personel kadrolarına atanmak isteyen binlerce aday ALES sınavında ter dökecek. Başvuruların 13 Mart'ta sona erdiği ve sınavın da ağustos ayında gerçekleştirileceği sınav öncesi ALES hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte ALES hakkında tüm merak edilen soruların yanıtları haberimizde..

ALES NEDİR?

ALES, lisansüstü (yüksek lisans) eğitime başvuracak kişilerin ve akademik personel kadrolarına (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman çevirici gibi) atanmak isteyen adayların girmesi gereken bir sınavdır. Doktora başvuruları için de ALES’e girilmesi gerekir.

Mecburi hizmet yükümlülüğü için yurtdışındaki üniversitelere lisansüstü eğitime gönderilecek adayları seçerken de ALES puanı şartı aranır.

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atanabilmek için, alanındaki puan türünde yüz üzerinden yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılırlar.

İyi bir ALES puanına sahip olmak yüksek lisans başvurularında adaylara büyük bir avantaj sağlar çünkü üniversitelerin tezli yüksek lisans başvurularında ALES sonucu en az %50’lik bir paya sahiptir. Lisansüstü eğitim programlarına seçme ve yerleştirme işlemleri için tüm üniversite kurumları ALES puanlarını kullanırlar ancak bazı üniversiteler lisansüstü eğitim programlarına seçecekleri öğrencileri yalnızca ALES puanına göre belirlerken, bazı üniversiteler ise diploma notlarının, mülakat sonuçlarının da dahil edildiği bir puanlama sistemi oluştururlar. ALES puanı ile doktora programları ya da sanatta yeterlik programlarına başvuracak adaylar için ise alt sınır 80 puandır.

KİMLER GİREBİLİR?

Sınava; bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.

ALES SINAVINDA HANGİ KONULARDAN SORU ÇIKIYOR?

2020 Ales Konuları Ve Soru Dağılımı

Ales Matematik Konuları

1. Temel Kavramlar

2. Çözümleme

3. Bölme ve Bölünebilme

4. Asal Çarpanlar, Ebob-Ekok

5. Rasyonel Sayılar

6. Sıralama, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer

7. Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma

8. Üslü Sayılar

9. Köklü Sayılar

10. Denklemler

11. Oran-Orantı

12. Sayı ve Kesir Problemleri

13. Yaş Problemleri

14. İşçi ve Havuz Problemleri

15. Hareket Problemleri

16. Yüzde, Kar-Zarar ve Faiz Problemleri

17. Karışım Problemleri

18. Kümeler

19. İşlem

20. Saymanın Temel İlkesi ve Olasılık

Ales Geometri

1. Doğruda Açılar

2. Üçgende Açılar

3. Üçgende Uzunluk ve Alan

4. Üçgende Açıortay, Kenarortay ve Benzerlik

5. Dörtgenler

6. Çember ve Daire

7. Analitik Geometri

8. Katı Cisimler

Sayısal Mantık

1. Grafik Yorumlama ve Tablo Okuma

2. Şekil Yetenek ve Sayı Dizileri

3. Mantıksal Muhakeme Problemleri

Türkçe

1. Sözcükte Anlam

2. Cümlede Anlama

3. Anlatım Biçimleri

4. Paragraf

5. Anlatım Bozuklukları

Mantıksal Akıl Yürütme

1. Şifreleme, Şifre Çözümleme

2. Sözel Akıl Yürütme ve Sözel Zekaya Dayalı Problem Çözme

SINAV SÜRESİ NE KADAR?

Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir. Geçmiş yıllarda söz konusu sınavdan alınan puanların geçerlilik süresi de sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 3 yıldan 5 yıla uzatılmıştır.

ALES SINAVINDAN KAÇ PUAN ALINMASI GEREKİYOR?

Üniversitelerden üniversitelere puan istemi değişebileceği gibi minimum 55 puan alınması gereken sınavdır. Bazı üniversiteler ya da programlardan en az 70-75 puan alınmasını istenir. Hangi program için ne kadar ALES puanının alınması gerektiği ile ilgili genel bir şey söylenmesi mümkün değildir. Her üniversitenin, hatta her programın ALES puan talebi çoğunlukla farklıdır.

ALES PUAN TÜRLERİ

Sözel ALES puanı: Talep ettiğiniz yüksek lisans programının “ Sözel “ olması durumunda Sözel 1, Sözel 2 ve Sayısal 1 kısmında bulunan soruları çözmeniz gerekmektedir. Çözmüş olduğunuz sayısal 2 bölümünde yer alan soruların sizlere herhangi bir katkısı bulunmamaktadır.

Eşit Ağırlık ALES puanı: Talep ettiğiniz yüksek lisans programının “ Eşit Ağırlık “ olması durumunda Sözel 1, Sözel 2 ve Sayısal 1 kısmında bulunan soruları çözmeniz gerekmektedir. Dikkat etti iseniz sözel ve eşit ağırlık puan türleri için çözülecek sorular aynı belirlenmiş. Ancak farklılık puan hesaplamasında farklılık göstermektedir. Bu noktada; sözel puan türünde sözel 1 ve sözel 2 soruları sayısal 1 sorularına göre daha çok puan getirmekte, eşit ağırlık puan türünde ise sayısal 1 soruları, sözel 1 ve sözel 2 sorularından daha çok puan sağlamaktadır.

Sayısal ALES puanı: ALES Puan türleri içerisinde sonuncusu Sayısal ALES puanıdır. Bu puan türünden, istediği programa yerleşmek isteyenlerin sözel 1, sayısal 1 ve sayısal 2 puan türüne göre belirlenen soruları çözmeleri gerekmektedir. Sözel 2 alanından çözecekleri soruların adaya herhangi bir katkısı olmayacaktır.