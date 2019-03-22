Akademisyen kardeşlerden 'Devlet Bahçeli' kitabı

EGE Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve kardeşi, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Tuba Gültekin "Siyasal İletişimde Devlet Bahçeli Modeli ve Bilge Liderlik" adlı kitap yazdı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin liderliğini iletişim bilimi açısından inceleyen ve bir siyasal iletişim modeli oluşturan Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve Doç. Dr. Tuba Gültekin'in kitabı, üç bölüm ve 270 sayfadan oluşuyor. Devlet Bahçeli ile ilgili siyasal iletişim alanında hazırlanan ilk akademik çalışma olan "Siyasal İletişimde Devlet Bahçeli Modeli ve Bilge Liderlik" kitabında, Devlet Bahçeli ile özdeşleşen liderlik özellikleri, siyasal iletişim açısından özgün kavramlar ve modeller ile açıklandı. Kitapta, Devlet Bahçeli'nin, 31 Mart 2019 seçimleri çerçevesinde sıkça dile getirdiği ve savunduğu beka kavramı detaylı olarak anlatıldı.

Bahçeli'nin liderliğinin ayrı bir başlık olarak ele alındığı çalışmada, Bahçeli'nin Türk siyasetinde kendine özgü bir saygınlık modeli kurduğu ve bu saygınlığın siyasal duruş, etkin temsiliyet, liderlik hakimiyeti, toplumsal hareket liderliği ve hitabet liderliği ile desteklendiğine dikkat çekildi. Prof.Dr. Bilgehan Gültekin, kitap için 5 yıl çalıştıklarını vurgulayarak, 21 Avrupa ülkesinde, 200 diplomat ile görüştüklerini söyledi. Prof. Dr. Gültekin, "Bahçeli'nin Türk siyasetindeki bilge liderlik özelliklerini, Türk dış politikasına uyarladıklarını ve Türk diplomasisi için rehber olacak bir Devlet Bahçeli modeli kurduk" dedi.

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DHA