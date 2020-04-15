Akademisyenlerden ev orkestrası

Korona günlerinde Dünya Sanat Günü unutulmadı

Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı öğretim üyeleri, "15 Nisan Dünya Sanat Günü'nü unutmadı. Akademisyenler, en iyi klasik müzik yapıtları arasında yer alan "Sarabande" eserini; evlerinden, her biri ayrı bir enstrüman çalarak, aynı anda yorumladı.

Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı akademisyenlerinden oluşan Maltepe Üniversitesi Ev Orkestrası, 15 Nisan Dünya Sanat Günü'nde evlerinden George Frideric Handel'in unutulmaz "Sarabande" adlı eserini çeşitli enstrümanlarla yorumladı. Akademisyenlerin, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında evde geçirilen zor günlerde moral vermeyi amaçladığına dikkat çekildi. Leonardo Da Vinci'nin doğum günü olan 15 Nisan, Türk sanatçıların önerisiyle UNESCO tarafından 2012 yılından bu yana Dünya Sanat Günü olarak kutlanıyor. Aynı zamanda 14 Nisan, eser sahibi Handel'in de ölüm yıldönümü. Handel'in ölümsüz eserinin, icra edildiği her dönemde dinleyenlere ilham vermiş notaları barındırıyor

SOSYAL MEDYADAN YAYINLANDI

Her akademisyenin kendi evinde bir enstrüman çalarak aynı anda yorumladığı eserin özgün hali, Maltepe Üniversitesi'nin tüm sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Orkestrada yer alan akademisyenlerin isimleri ve enstrüman dağılımları ise şöyle;

I. Flüt: Dr. Öğr. Üyesi Aysu Zehra Şanver

II. Flüt: Arş. Gör. Damla Akan

I. Keman: Doç. Dr. Bahar Büyükgönenç Polat

II. Keman: Arş. Gör. Göksel Coşgun

Viyola: Öğr. Gör. Orhan Çelebi

Viyolonsel: Öğr. Gör. Çağlayan Çetin

Piyano: Arş. Gör. Cem Babacan

Düzenleme: Arş. Gör. Salih Kartal

Mix & Mastering: Arş. Gör. Hüseyin Yücebağ

Kaynak: DHA