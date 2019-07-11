Akademisyenlere 'FETÖ iftirası' davası

KAYSERİ'de, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hakan Akdoğan (37) FETÖ soruşturmasında 10 gün gözaltında kalıp, serbest bırakılırken, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Soruşturma sürecinde açığa da alınan Akdoğan hakkında ifade veren Prof. Dr. Yahya P. (47) ve Öğretim Görevlisi Rahmi Y.'nin (68), "iftira" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlandı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ERÜ akademik ve idari personelinin de aralarında olduğu 100 kişiye yönelik 17 Ağustos 2016'da yapılan operasyonda, Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hakan Akdoğan da gözaltına alındı. 2009 yılında "Yetenek Sizsiniz Türkiye" yarışmasının finalisti de olan Akdoğan, 10 gün gözaltında kaldı, ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürecinde açığa alınan Akdoğan, Ekim 2016'da da görevine iade edildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen yıl Haziran ayında da Hakan Akdoğan hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

Bunun üzerine Akdoğan, hakkında ifade verdiklerini öne sürdüğü aynı fakültede görev yapan Prof. Dr. Yahya P. ve Öğretim Görevlisi Rahmi Y. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Akademisyenler hakkında "iftira" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kayseri 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanıklar Yahya P. ile Rahmi Y. ve şikayetçi Hakan Akdoğan hazır bulundu. Tutuksuz sanıklardan Rahmi Y., "15 Temmuz'da devlete yardım amacıyla verdiğimiz ifadeler dışarı sızdırıldı. Ben kendim ifade vermeye gitmedim. Rektörlük çağırdığı için gittim. Kimseye iftira atmak için gitmedim" dedi.

Yahya P. ise "Rektörlük bizden bilgi istedi. İstenen bilgileri Rektör danışmanına WhatsApp üzerinden gönderdim. Okulda yetenek sınavları olduğu için telefonla gönderdim. Gönderdiğim listedeki kişilere, FETÖ'cü demedim. Araştırılması amacıyla gönderdim. Kimseye ısrarda bulunmadım" diye konuştu.

Şikayetçi olduğunu söyleyen Hakan Akdoğan ise "15 Temmuz'dan 1 hafta sonra oğlumla Türk bayrağı sallarken Rahmi Y., yanıma geldi ve "Sen FETÖ'cü değil misin?" dedi. Ardından idari soruşturma başlatıldı. 60 gün açıkta, 10 gün gözaltında kaldım. Göreve iade edildim. Aramızda bir husumet yoktu, ancak birbirimizden de hoşlanmazdık" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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DHA