Akaki Giunashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akaki Giunashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Akaki Giunashvili kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Akaki Giunashvili ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Akaki Giunashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akaki Giunashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Akaki Giunashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akaki Giunashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akaki Giunashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Akaki Giunashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Akaki Giunashvili 1 Mart 2005 tarihinde doğmuştur.  Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da აკაკი გიუნაშვილი şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Akaki Giunashvili Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kolkheti-1913 Poti futbol takımında oynamaktadır. FC Kolkheti-1913 Poti takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Akaki Giunashvili'nin FC Kolkheti-1913 Poti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Akaki Giunashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Akaki Giunashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Akaki Giunashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Akaki Giunashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Eylül 2022 yılında FC Dila

1 Ocak 2023 yılında Kolkheti Poti

Akaki Giunashvili kimdir

Akaki Giunashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Akaki Giunashvili şuan FC Kolkheti-1913 Poti takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Akaki Giunashvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gürcistan U17 takımında 19 numaralı formasıyla 25 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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Akaki Giunashvili nereli

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