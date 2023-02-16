Akaki Gogia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akaki Gogia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akaki Gogia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Akaki Gogia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Akaki Gogia 18 Ocak 1992 tarihinde Rustavi şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Almanya,Gürcistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Akaki Gogia Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dirk Hebel yapmaktadır. Akaki Gogia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Dresden futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Dresden takımına 29 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Akaki Gogia'nin Dynamo Dresden ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Akaki Gogia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/akaki.gogia/

Akaki Gogia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Akaki Gogia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Akaki Gogia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Akaki Gogia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında Hannover Alt.

1 Temmuz 2004 yılında Wolfsburg Alt.

1 Temmuz 2007 yılında Wolfsburg U17

1 Temmuz 2009 yılında Wolfsburg U19

1 Temmuz 2010 yılında Wolfsburg II

1 Ocak 2011 yılında Wolfsburg

1 Temmuz 2011 yılında Augsburg

10 Temmuz 2012 yılında Wolfsburg

11 Temmuz 2012 yılında St. Pauli

30 Haziran 2013 yılında Wolfsburg

16 Temmuz 2013 yılında Hallescher FC

1 Temmuz 2015 yılında Brentford

8 Ağu 2016 yılında Dresden

30 Haziran 2017 yılında Brentford

1 Temmuz 2017 yılında Dresden

2 Temmuz 2017 yılında Union Berlin

28 Temmuz 2021 yılında FC Zürich

29 Ağu 2022 yılında Dresden

Akaki Gogia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Akaki Gogia şuan Dynamo Dresden takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Akaki Gogia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FSV 67 Halle (2001-2002), Hannover 96 (2002-2004), VfL Wolfsburg (2004-2010)

Almanya U18 takımında 7 numaralı formasıyla 23 Mart 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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