Akaki Shulaia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akaki Shulaia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Akaki Shulaia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Akaki Shulaia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Akaki Shulaia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akaki Shulaia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Akaki Shulaia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akaki Shulaia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akaki Shulaia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Akaki Shulaia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Akaki Shulaia 6 Eylül 1996 tarihinde Martvili şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da აკაკი შულაია şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Akaki Shulaia Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LLC FT COMPANY yapmaktadır. Akaki Shulaia, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo Kutaisi futbol takımında oynamaktadır. Torpedo Kutaisi takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Akaki Shulaia'nin Torpedo Kutaisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Akaki Shulaia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Akaki Shulaia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

Akaki Shulaia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Akaki Shulaia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında Merani Martvili

1 Temmuz 2015 yılında Tskhinvali

1 Ocak 2016 yılında Sioni Bolnisi

1 Temmuz 2016 yılında Merani Martvili

1 Temmuz 2017 yılında Dinamo Tbilisi

27 Şubat 2021 yılında Saburtalo

1 Ocak 2022 yılında Torpedo Kutaisi

Akaki Shulaia kimdir

Akaki Shulaia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Akaki Shulaia şuan Torpedo Kutaisi takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Akaki Shulaia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gürcistan U21 takımında 17 numaralı formasıyla 12 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U19 takımında 17 numaralı formasıyla 10 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 17 numaralı formasıyla 28 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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Akaki Shulaia nereli

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