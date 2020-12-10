Akan trafikte ölmekten son anda kurtuldu!

Bursa'da trafiğin yoğun olduğu bir yolda bir motosiklet önündeki araçların durmasıyla birlikte yavaşladığı sırada arkadan gelen bir otomobilin çarpmasıyla yola devrildi. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü akan trafikteki araçların altında ezilmekten son anda kurtuldu. O anlar böyle kaydedildi.