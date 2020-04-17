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  3. Akar açıkladı: MKE yerli solunum cihazı üretti

Akar açıkladı: MKE yerli solunum cihazı üretti

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Akar, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunca tamamen yerli ve milli imkanlarla mekanik solunum cihazı üretildiğini açıkladı.

Akar açıkladı: MKE yerli solunum cihazı üretti

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Akar, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunca tamamen yerli ve milli imkanlarla mekanik solunum cihazı üretildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Akar, "Cihazın seri üretimine en kısa sürede geçmeyi planlıyoruz. Hedefimiz haftada 500 mekanik solunum cihazı üretmek." dedi.

Ayrıntılar gelecek...




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