Akar ailesi, yangında canını zor kurtardı

Hakkari'de çıkan yangında 5 nüfuslu Akar ailesi komşularının yardımıyla kurtarıldı.

Medrese Mahallesi'nde ikamet eden İzzet Akar isimli vatandaşın evinde, soba bacasından kaynaklı yangın çıktı. Bir anda lav topuna dönen evde mahsur kalan Akar ailesinin imdadına komşuları yetişti. Aile fertleri yara almadan evden çıkartılırken, komşular ise ellerine aldıkları su bidonlarıyla yangına müdahale etti.

İtfaiye ekipleri olay yerine gelene kadar söndürülen yangından 5 nüfuslu Akar ailesinin evleri kullanılamaz hale geldi. Kendisi işsiz olan ev sahibi İzzet Akar, kış ortasında ortada kaldıklarını belirterek, geceyi yakınlarının evlerinde geçirdi.

Akar ailesi, yetkililerden ve yardım kuruluşlarından destek bekliyor.

Kaynak: İHA