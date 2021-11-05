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Akar Amber ne demek, TDK'ya göre Akar Amber kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Akar Amber kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Akar Amber ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Akar Amber nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Akar Amber kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Akar Amber ne demek, TDK'ya göre Akar Amber kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akar amber ne demek? Akar amber TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akar amber kelimesi. Peki akar amber ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akar amber nedir, akar amber kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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AKAR AMBER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akar amber kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre akar amber kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Asya ve Amerika'da yetişen, odunu ceviz ağacınınkine benzeyen, güzel kokulu öz suyu olan büyük bir ağaç (Liquidambar orientalis)

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