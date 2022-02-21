Akaret ne demek, TDK'ya göre Akaret kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akaret ne demek? Akaret TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akaret kelimesi. Peki akaret ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akaret nedir, akaret kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKARET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akaret kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Akaret kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre akaret kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Akar



AKARET CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Başladı her ay akaretlerinden kira toplar gibi tıkır tıkır faizleri toplamaya.

