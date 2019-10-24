Akarsu Ailesi’nin 45 yıl sonra gelen mutluluğu kısa sürdü

Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan Akarsu Ailesi'nin yaklaşık 45 yıl sonra gelen mutlulukları kısa sürdü. Yıllar önce evi terk eden babalarının öldüğünü zanneden Fatma Akarsu ve Aynur Akarsu kardeşler, İzmir'deki bir hastaneden gelen telefon ile babalarına kavuştular. Babalarının hayatta olduğunu acı bir şekilde öğrenince mutluluk ve hüznü bir arada yaşayan yaşayan ailenin mutluluğu kısa sürdü. Yıllar önce terk ettiği kızları tarafından eve alınan baba kızlarına kavuştuktan bir hafta sonra hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Datça'nın Kızlan Mahallesi'nde yaşayan Akarsu Ailesi'nin reisi İsmail Akarsu, aile içinde yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle 45 yıl önce evi terk edip İzmir'e yerleşti. Bu sırada 4 yaşında olan Fatma ile 2 yaşında olan Aynur Akarsu, annesi ile birlikte anneannesinin evine sığınıp burada büyüdü. Daha sonra evlenen ve bugün 49 yaşında olan Fatma Kabay soy ismini kardeşi Aynur ise Kardemir soy ismini aldı. Küçükken şiddetine maruz kalıp kendilerini terk eden babalarını büyüdükten sonra arayan iki kız kardeş yaklaşık 20-25 yıl babalarını aradılar. Kız kardeşler bir türlü kendilerini terk eden babalarının izine rastlayamayınca babalarının öldüğünü zannedip aramayı bıraktılar.

"Hastaneden gelen telefonla babalarının yaşadığını öğrendiler"

Yaklaşık 45 yıl önce kendilerini terk eden babalarından ümidi kesen kız kardeşler, geçtiğimiz günü İzmir'deki bir hastaneden gelen telefon ile babalarının yaşadığını ve yakalandığı hastalık nedeniyle az bir ömrünün kaldığını öğrendiler. Yaşadıkları her şeye rağmen babalarını İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yanlarına alıp ömrünün kalan kısmında rahat yaşaması için geçmişi unutan kız kardeşler, babalarını Datça'ya getirdi. yaklaşık yarım asır sonra terk ettiği çocuklarının şefkati ile karşılaşan İsmail Akarsu çocukları ile mutlu bir hayata başladı ama ailenin mutluluğu kısa sürdü. Çocukları tarafından en zor gününde eve alınan İsmail Akarsu, yaklaşık bir hafta sonra hayatını kaybetti.

İlginç olay ilçede günün konusu haline gelirken Fatma Kabay ve Aynur Kardemir, "45 yıl önce zor günler yaşadık. Babam terk ettiği için anneannemiz bizi bakıp büyüttü. Buna rağmen yıllarca babamızı aradık. Anca bir türlü izine rastlamayınca öldüğünü sandık. İzmir'deki bir hastaneden telefon gelince şaşırdık. Her şeye rağmen evlatlık görevimizi yapmak için gidip babamıza sahip çıktık. Kalan ömrünü en güzel şekilde yaşatmaya çalıştık. Lakin babamızın fazla ömrü kalmamış. Güzel günler yaşamasını isterdik ama ömrü yetmedi" diye konuştu.

Yaklaşık 45 yıl çocuklarından uzak yaşayan İsmail Akarsu, 45 yıl sonra son yolculuğuna terk ettiği çocukları tarafından uğurlandı.

Kaynak: İHA