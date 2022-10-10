Akaryakıt fiyatları cep yakacak! Motorine zam geliyor

Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar devam ediyor. Son olarak alınan bilgilere göre, motorine zam yapılması bekleniyor.

BRENT PETROLÜN AKARYAKITA ETKİSİ

Dünyada yaşanan küresel ekonomik kriz, Rusya- Ukrayna savaşı, döviz kurlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

MOTORİNE ZAM YOLDA

Brent petrolün varil fiyatındaki değişim, benzin, LPG ve motorini de etkiliyor. Sektör kaynaklarından alınan bazı bilgilere göre, motorine bu gece 1,39 TL zam yapılması bekleniyor. Zammın gelmesiyle birlikte motorinin litre fiyatı 28,5 TL'ye çıkacak.