Akaryakıt fiyatları cep yakacak! Motorine zam geliyor

Araç sahiplerinin cebini yakacak bir zam daha gelmesi bekleniyor. Alınan bilgilere göre, motorine zam yapılacak.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Akaryakıt fiyatları cep yakacak! Motorine zam geliyor

Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar devam ediyor. Son olarak alınan bilgilere göre, motorine zam yapılması bekleniyor.

Akaryakıt fiyatları cep yakacak! Motorine zam geliyor

BRENT PETROLÜN AKARYAKITA ETKİSİ

Dünyada yaşanan küresel ekonomik kriz, Rusya- Ukrayna savaşı, döviz kurlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Akaryakıt fiyatları cep yakacak! Motorine zam geliyor

MOTORİNE ZAM YOLDA

Brent petrolün varil fiyatındaki değişim, benzin, LPG ve motorini de etkiliyor. Sektör kaynaklarından alınan bazı bilgilere göre, motorine bu gece 1,39 TL zam yapılması bekleniyor. Zammın gelmesiyle birlikte motorinin litre fiyatı 28,5 TL'ye çıkacak.

Akaryakıt fiyatları cep yakacak! Motorine zam geliyor

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