Akaryakıt fiyatları son 10 günde 6. kez değişti! Motorine okkalı zam geldi! İşte güncel fiyatlar...

Brent petrol ve döviz fiyatlarında yaşanan değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına indirim geldi.

Motorinin litre fiyatı 1 lira 16 kuruşluk zammın ardından İstanbul'da 23 lira 66 kuruşa, Ankara'da 23 lira 81 kuruşa, İzmir'de ise 23 lira 87 kuruşa yükseldi.

AKARYAKITTAKİ FİYAT DEĞİŞİMLERİ

30 Kasım Çarşamba: Motorine 58 kuruş indirim

29 Kasım Salı: Motorine 82 kuruş indirim

25 Kasım: Benzine 45 kuruş indirim

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24 Kasım Perşembe: Benzine 55 kuruş zam, motorine 95 kuruş indirim

23 Kasım Çarşamba: Benzine 1 lira 16 kuruş indirim

19 Kasım Cumartesi: Benzine 75 kuruş indirim

17 Kasım Perşembe: Benzine 77 kuruş indirim

15 Kasım Salı: Motorine 1 lira 56 kuruş indirim

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.