Akaryakıt fiyatlarına indirim beklenirken tam tersi oldu! Benzin ve motorine büyük zam geliyor

ABD Merkez Bankasının faiz artırımı kararı sonrası brent petrolün varil fiyatında yaklaşık 10 dolar düşüş yaşandı. Bunun üzerine akaryakıt fiyatlarına indirim yapılması beklense de söz konusu indirim yapılmadı. Araç sürücüleri bu duruma isyan etse de bir değişim olmadı.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

İnternethaber'in sektör kaynaklarından edindiği bilgilere göre motorinin litre 1 lira 25 kuruş, benzinin litre fiyatı ise 96 kuruş zam bekleniyor.

ZAM NE ZAMAN GELECEK?

Dolar kuru ve petrol fiyatının aynı seviyede kalması durumunda söz konusu zam 4 Ekim Salı günü saat 00.01'den sonra geçerli olacak. Kur ve petrolde yaşanacak artışın ardından ise zammın 1 Ekim Cumartesi saat 00.01’de pompaya yansıtılacağı belirtildi.

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AKARYAKIT İSTASYONLARINA MESAJ YOLLANDI

Akaryakıt istasyonlarına gönderilen mesajda zam tutarının artabileceği de vurgulandı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.23 TL



İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23.06 TL



İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL



İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19.22 TL



İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23.03 TL



İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 19.34 TL



Ankara'da motorin litre fiyatı 23.15 TL



Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 19.34 TL



İzmir'de motorin litre fiyatı 23.21 TL



İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL