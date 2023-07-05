Akaryakıt fiyatlarından kötü haber geldi! Duyuru yapıldı: Fiyatlara yansıyacak

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, ülkesinin petrol ihracatında önemli bir azaltmaya gitmeyi planladığını duyurdu. Bu adımın, akaryakıt fiyatlarına olumsuz bir etkisi olması beklenmektedir.



PETROL ARZINI GÜNLÜK 500 VARİL AZALTACAK





Novak, Rusya'nın küresel petrol piyasasını dengelemek amacıyla önümüzdeki ay ham petrol ihracatını azaltmayı planladıklarını belirtti. Bu kapsamda, Rusya gönüllü olarak petrol arzını günlük 500 bin varil azaltacak.

Bu gelişme, Suudi Arabistan'ın petrol üretim kesintisi politikasını sürdüreceğini açıklamasının ardından gerçekleşti. Suudi Arabistan, Temmuz ayında başlayan günlük 1 milyon varillik üretim kesintisini Ağustos ayında da devam ettireceğini duyurdu. Böylelikle, Suudi Arabistan'ın günlük petrol üretiminin Ağustos ayında yaklaşık 9 milyon varil seviyesinde olması planlanmaktadır.

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Bu iki büyük petrol ihracatçısının üretim kesintisi politikaları, petrol fiyatları üzerinde etkili olmuştur. Suudi Arabistan'ın üretim kesintisi kararının ardından petrol fiyatlarında bir yükseliş yaşanmıştır.

Bu gelişmeler, küresel petrol piyasasının istikrarını sağlamak ve arz-talep dengesini korumak amacıyla atılan adımlar olarak değerlendirilmektedir. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların sürdüğü bir dönemde, Rusya ve Suudi Arabistan gibi önemli petrol üreticilerinin üretim politikalarının yakından takip edilmesi gerekmektedir.