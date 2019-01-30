Akaryakıt hırsızı titiz takip sonucu yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde geçen yıl 3 ayrı akaryakıt hırsızlığı olayına karışan kişi, polis ekiplerinin titiz çalışmaları neticesinde yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 3 Şubat 2018, 2 Mart 2018 ve 21 Kasım 2018 tarihlerinde 4 Eylül Mahallesi Yeni Sanayi Sitesinde park halinde bulunan kamyonlardan akaryakıt hırsızlığı olayı gerçekleşmişti. Bunun üzerine Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatmıştı. Ekiplerin dikkatli ve titiz çalışmaları neticesinde olayın şüphelisinin Afyonkarahisarlı Kazım B., olduğu belirlendi. Ekipler, Kazım B.'yi 03 AJ 564 plakalı kamyonuyla seyir halindeyken Bozüyük çevre yolunda düzenledikleri operasyonla yakaladı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA