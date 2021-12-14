Akaryakıt İstasyon Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Akaryakıt İstasyon Sorumlusu görev tanımı nedir, Akaryakıt İstasyon Sorumlusu ne iş yapar, Akaryakıt İstasyon Sorumlusu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Akaryakıt İstasyon Sorumlusu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Akaryakıt İstasyon Sorumlusu Tanımı;

Akaryakıt istasyonunun muhasebe, mali işler, stok, personel yönetimi, satış ve pazarlama faaliyetleri ve tüm süreçlerin takibi işlemlerini yürütme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Akaryakıt İstasyon Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2021 Akaryakıt İstasyon Sorumlusu Maaşları

Akaryakıt İstasyon Sorumlusu maaşı ortalama aylık 5.500 - TL’dir. En düşük Akaryakıt İstasyon Sorumlusu maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.750 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Akaryakıt İstasyon Sorumlusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Akaryakıt İstasyon Sorumlusu Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Akaryakıt İstasyon Sorumlusu Ne İş Yapar?

Akaryakıt İstasyon Sorumlusu; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Satışların takibi ve kontrolünü yapmak,

b) Personelin takibi ve kontrolünü yapmak,

c) Mali kontroller (ödemeler, tahsilatlar) yapmak,

d) Satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlamasına katkıda bulunmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Akaryakıt İstasyon Sorumlusu Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Diğer Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Servis İstasyonu Hizmet Elemanları

Akaryakıt İstasyon Sorumlusu Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Akaryakıt İstasyon Sorumlusu mesleğinin meslek kodu 5245.03 olarak belirlenmiştir

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