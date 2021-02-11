Akaryakıt İstasyon Sorumlusu Meslek Kodu Nedir?
Akaryakıt İstasyon Sorumlusu Meslek Kodu ile Yağlayıcı Ve Gresleyici (Gemi Makineleri Hariç), Tepe Yönetici-Mali İşlerden Sorumlu (CFO), Meteoroloji Mühendisi vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Tohumlarından Faydalanılan İlaç Ve Baharat Bitkileri Yetiştiricisi mesleği için “6113.69” kod olarak kullanılır iken Genel Müdür-Depolama, İletişim Ve Ulaştırma (Özel Sektör) mesleği için “1120.08” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Akaryakıt İstasyon Sorumlusu Meslek Kodu “5245.03” olarak belirlenmiştir.
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