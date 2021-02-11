Akaryakıt İstasyon Sorumlusu Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Tohumlarından Faydalanılan İlaç Ve Baharat Bitkileri Yetiştiricisi mesleği için “6113.69” kod olarak kullanılır iken Genel Müdür-Depolama, İletişim Ve Ulaştırma (Özel Sektör) mesleği için “1120.08” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Akaryakıt İstasyon Sorumlusu Meslek Kodu “5245.03” olarak belirlenmiştir.

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