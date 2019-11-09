Akaryakıt istasyonu hırsızları güvenlik kamerasında
Gaziantep'te Akaryakıt istasyonunda hırsızlık yapan 3 şahıs güvenlik kamerasına yakalandı.
Gaziantep'te Akaryakıt istasyonunda hırsızlık yapan 3 şahıs güvenlik kamerasına yakalandı. Hırsızlar kısa sürede polis tarafından yakalandı.
Gaziantep'in Şehitkamil İlçesi 15 Temmuz Mahallesi akaryakıt İstasyonunda hırsızlık yapan 3 şüpheli şahıs güvenlik kamerasına yakalandı. Polis hırsızları kısa sürede yakaladı.
Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
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