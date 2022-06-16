Akaryakıt istasyonunda skandal! 6,99 olan akaryakıtı 69 sent olarak belirledi, işinden oldu

Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle dünya petrol kriziyle karşı karşıya geldi. Dünyada akaryakıt fiyatları büyük bir artış gösterirken bu ülkelerden olan ABD'deki bir akaryakıt istasyonunda yaşanan yanlış fiyat skandalı bir kişiyi işinden etti.

6,99 YERİNE 69 YAZDI

People'de yer alan habere göre Kaliforniya Rancho Cordova'daki bir bir akaryakıt istasyonu çalışanı, galon başına sadece 6.99 sent olan benzin fiyatını yanlışlıkla 69 sent olarak belirledi.

İŞİNDEN KOVULDU

Bunun üzerine akaryakıt istasyonu büyük zarara uğrayınca iş yeri çalışanı John Szczecina işten kovuldu.

ONDALIK SAYI KOYMAYI UNUTTU

Yaşanan olaya ilişkin konuşan John Szczecina, yanlışlıkla benzinin fiyatına ondalık sayı koymadığı için fiyatın 69 sent olarak göründüğünü söyledi.

Yaşanan olayı kendisi için kabus olarak niteleyen Szczecina," Dizel hariç üç fiyatı da oraya koydum, ama sonuncusu gitmedi" diye konuştu.

AKARYAKIT İSTASYONUNUN KAYBI BÜYÜK OLDU

Söz konusu hatanın sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte akaryakıt istasyonunun 20 bin dolar kaybı olduğu belirtildi.

Szczecina, kendisine dava açılmasından dolayı endişe duyduğunu da sözlerine ekledi.