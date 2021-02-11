Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Hassas Ve Dakik Aletler,saat İmalat İşçileri Ve Tamircileri mesleği için “7311.01” kod olarak kullanılır iken Hasır Örücüleri (Sepet, Süpürge ve Fırça İmalat) İşçileri mesleği için “7317.01” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı Meslek Kodu “5245.04” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın