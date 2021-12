Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından kurdaki düşüş yüzde 20'yi aştı. Bu gelişme sonrası Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan açıklama yapıldı. Bu kapsamda Akaryakıt zamları iptal mi edildi? | EPDK akaryakıt fiyatları açıklaması başlıklarının yanıtı merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...

AKARYAKIT ZAMLARI İPTALLİ Mİ EDİLDİ?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, kurdaki düşüş nedeniyle akaryakıt zammını iptal etti.

Yapılan açıklamada akaryakıt fiyatlarına gece yarısı yapılacağı açıklanan zammın geri alındığı belirtildi

EPDK AKARYAKIT FİYATLARI AÇIKLAMASI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Cumhurbaşkanımızın bugün açıkladığı ekonomik tedbirlerin ardından dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteği ile durdurulmuştur.''

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KUR AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kambiyo rejimi diye ülkesini ve milletini sırtından hançerlemek için hangi sinsilikler peşinden koştukların farkındayız. Açıklamalarıyla, analiz adı altında dolaşıma soktukları artniyetli yorumlarıyla milletimizi, ülkeleri gelecekleri konusunda kötümserliğe sürüklemek isteyenleri dikkatle not ediyoruz. İnşallah ülkemiz hedefe bir adım daha yaklaştığında bu felaket tellalı müfterilerin her dediklerini her sözlerini alınlarına yaftalayacağız. Biz bu oyunu kendi kurallarıyla oynayarak hedefimize ulaşacağız.

Amerika'ya, tüm Batıya baksınlar, şu anda faiz poitikaları nasıl çalışıyor onların faiz politikaları nasıl çalışıyor onu görsünler. Çin'e baksınlar, Hindistan'a baksınlar. Amerika'ya bakıyorsunuz sıfır faiz. Biz şu anda faizdeki indirimle beraber evelallah birkaç ay sonra enflasyonda nasıl düşmeye başlayacak hep beraber yaşayacağız. Biz dün bu ülkede yönetime gelmedik. 19 yıl önce göreve geldiğimizde faiz, enflasyon neredeydi ve biz nereye getirdik lütfen şöyle bir geçmişi incelesinler, baksınlar. Bunu da hangi yönetim yaptı görsünler. Biz yaptık ve şimdi yine aynısını biz yapacağız.

Ülkedeki ekonomi nedir bundan anlamayanların ağzına bakacak halimiz yok. Biz yaşadık ve uyguladık. Faizi ve enflasyonu nereden nereye çektiğimiz ortada.

Ülkemizde durum bu iken dünyadaki vaziyet nedir? Dünya ekonomisinin yüzde 80'ini oluşturan küresel güçler yakın tarihin en büyük kavgasını veriyor. Tüm büyük ekonomilerin amacı kendi ülkelerindeki istihdamı korumaktır. Sürekli parasal genişlemeye giden gelişmiş ülkelerin kendi aralarındaki görünmez savaşın sebebi budur.

Çılgınca para basan, faizleri sıfıra yakın ve hatta ekside tutan merkez bankası bilançoları neredeyse milli gelir seviyesine çıkaran bu ülkeler belirsizlik batağından çıkamadıklarını bizzat kendileri ifade ediyor.

Avrupa ülkeleri Avroya geçiş sürecinde paralarını bir gecede yüzde 50 devalüve edilmiştir. Hükümetlerimiz döneminde verdiğimiz emekler, fedakarlıklar sayesinde sanayimizi ayakta tutmayı, ticaretimizi ve ihracatımızı geliştirmeyi başardık. Dünya 90 trilyon doları kamuya ait olmak üzere toplamda 220 trilyonu geçen borç batağında yüzerken Türkiye'ye faizlerin yükseltmesini dayatmak insanların aklıyla dalga geçmekten öte bir anlam taşımaz.

Salgın döneminde yaşadığı sağlık krizine ve toplumsal kırılmalara karşı yetersiz kalan, siyasi ve ekonomik konulara çözüm bulmakta zorlanan sisteme umut bağlayanları tüm bu hakikatleri görmeye davet ediyoruz. Mesela risk primlerinin yüksekliğinin Türk ekonomisinin gerçekliği ile ilgisi olmadığını vicdan sahibi her iktisatçı teslim eder.

Üretim, inovasyon, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm gibi konular öne çıkarken eski dünyanın kalıplarıyla ülkemizi değerlendirenler önce kendilerini yenilemelidir. Biz milletimize yeni bir vizyon öneriyoruz. Biz milletimize eski Türkiye alışkanlıkları değil 2023 hedefleri, 2053 vizyonu doğrultusunda hizmet etmeyi sürdüreceğiz.

Döviz kurunu istikrara kavuşturacağız, enflasyonu dizginleyeceğiz. Sevgili milletim, biz sizi seviyoruz, size inanıyoruz, siz bize inanın. Bugüne kadar inandınız, güvendiniz. 19 yıl Türkiye'nin altyapı, üstyapısıyla Türkiye'nin nereden nereye geldiğini gayet iyi biliyorsunuz."

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI SONRASI KURDAKİ DÜŞÜŞ YÜZDE 20'Yİ AŞTI

2021 yılının son Kabine Toplantısı bugün yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklama sonrası dolar kuru yüzde 10 civarı düşüş yaşadı.

Geçtiğimiz hafta 17,14 seviyesini test ettikten sonra Merkez Bankası'nın beşinci müdahalesi sonrası haftayı 16,40 seviyelerinden kapatan dolar kuru, pazartesi gününe 17,62 TL'den başladı.

Gün içerisinde 18,00 lirayı test eden dolar kuru Kabine Toplantısı'nın ardından düşüşe geçti.

20 Aralık güncel dolar kuru:

Alış

12.768

Satış

13.2007

Önceki kapanış

16.5125