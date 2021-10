Akaryakıt zammı sonrası yaptığıyla şaşırttı! At alan adamdan dikkat çeken sözler: Ne vergisi ne pulu var Osmaniye'de yaşayan Emrah Şahin, akaryakıt zammı sonrası arabasını satıp at aldı. Şahin konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Benzine mazota zam geldiğinden dolayı her işimi atımla görüyorum" ifadelerini kullandı.

1 5 Akaryakıta gelen zamlardan bunalan Emrah Şahin, 93 model aracını satıp bin Türk Lirası'na at aldı. Osmaniye’nin Kadirli ilçesi Tufanpaşa mahallesinde yaşayan Şahin'in aracını bir hafta önce 18 bin TL’ye sattığı öğrenildi.