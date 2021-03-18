Akaryakıta 40 kuruşluk indirim gerçekleşti

Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması yürürlüğe girdi. Yeni uygulamanın ardından akaryakıtta KDV dahil 35 ila 40 kuruş arasında indirim gerçekleştirildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, kalitenin her yerde aynı olduğunu vurgulayarak, araç sahiplerine akaryakıtın ucuz olduğu istasyonları tercih etmeleri konusunda tavsiyede bulundu.

"PİYASA SERBESTLİĞİNE ZARAR VERECEK DAVRANIŞLARA İZİN VERMEYECEĞİZ"

EPDK Başkanı Yılmaz, piyasa serbestliğinin korunacağını vurgulayarak, akaryakıttaki kar oyunlarına dikkat çekti. Yılmaz, "Biz fiyatlarda ortalamada 17-20 kuruşluk indirim olacağını söylemiştik. Tavan fiyat kararımızın ardından bazı illerimizde KDV dahil 35 ila 40 kuruşluk indirimler oldu. Bu durum kararımızın ne kadar yerinde olduğunun da bir kanıtı. Ancak daha yolun başındayız. Vatandaşlarımız özellikle bu süreçte internet sayfamızda ilan ettiğimiz fiyatlara da bakarak istasyonlardaki fiyatlara biraz daha dikkat etsin. Seçimini de yapılan indirime göre yapsın. Kalite zaten her yerde aynı." diye konuştu.



