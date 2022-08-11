Akaryakıta zam geldi! Benzin, LPG ve motorin fiyatları güncellendi! İşte güncel akaryakıt fiyatları...

9 Ağustos Salı günü araç sahiplerini sevindiren bir indirim haberi gelmişti. Motorine 1 liralık indirim yapılmıştı. Ancak vatandaşın sevinci kısa sürdü ve motorine 81 kuruşluk bir zam yapıldı. Yapılan zammın ardından, benzin, LPG ve motorinin güncel fiyatları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

İSTANBUL'DA AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da bir litre benzinin fiyatı: 20,05 TL

İstanbul'da LPG fiyatı: 11,35 TL

İstanbul'da motorin fiyatı: 23,21 TL

ANKARA'DA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da bir litre benzinin fiyatı: 20,17 TL

Ankara'da LPG fiyatı: 11,37 TL

Ankara'da motorin fiyatı: 23,32 TL

İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de bir litre benzinin fiyatı: 20,17 TL

İzmir'de LPG fiyatı: 11,04 TL

İzmir'de motorin fiyatı: 23,34 TL

Araç sahiplerinin indirim sevinci kursağında kaldı! Akaryakıta zam yolda!

Akaryakıta üst üste indirim! Aracı olanlar fırsatı kaçırmayın! Motorin fiyatları aşağı çekildi!