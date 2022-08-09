Akaryakıtta görülmemiş indirim! Araç sahipleri bayram edecek! Motorine indirim geliyor...

Art arda gelen zamların ardından, vatandaşlar indirim haberini bekliyor. Araç sahiplerini sevindirecek bir haber geldi. Alınan bilgilere göre motorine indirim yapılması bekleniyor.

BRENT PETROL FİYATLARI DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

Brent petrolün varil fiyatındaki değişim ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını da yakından etkiliyor. Araç sahipleri, akaryakıta gelmesi beklenen indirim haberlerini yakından takip ediyor.

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

ForeksHaber'in sektör yetkililerinden aldığı bilgiye göre, motorin grubunda 10 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 1.00 TL fiyat indirimi bekleniyor. Benzin grubunda fiyat değişikliği beklentisi bulunmuyor.

Kontaklar çalıştırılsın! Araç sahipleri dikkat: Benzin ve motorine büyük indirim geldi!