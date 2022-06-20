Akaryakıtta sıcak gelişme! Benzin ve motorin satışlarındaki artış şaşırttı!Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'in benzin paylaşımı olay oldu! Yıllara göre 50 TL'ye denk gelen benzin litrelerini paylaştı!Sivasspor'da ayrılık! Fayçal Fajr, kırmızı beyazlı takıma veda etti! " Ne yazık ki tüm güzel şeylerin sonu geliyor"Tuzla Bilgi Evleri'nde eğitim gören çocuklara karne etkinliğiKocası meğer kadınmış! Aylarca bir erkekle evli olduğunu zanneden kadın şok edici gerçekle bakın nasıl yüzleşti "Birlikte olmadan önce..."Bülent Ersoy'un imaj değişikliği yeri yerinden oynattı! Tupturuncu saçları olay oldu "Hürrem işine baksın... "Sağlığa olan etkileri şaşırtıyor! Şeftalinin faydalarını öğrenince daha çok tüketeceksinizAvustralya'da bir ilk! Fatima Payman, parlamentoya giren ilk başörtülü kadın oldu!Abdurrahman Dilipak, nokta atışı yaptı! "Yaşlı adamlar, çocuk başı okşansa pedofili zannedilecek diye korkuyor!"Muharrem İnce'ye büyük şok! Gaye Usluer ve 5 üst düzey isim Memleket Partisi'nden istifa etti
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Akaryakıtta sıcak gelişme! Benzin ve motorin satışlarındaki artış şaşırttı!

Akaryakıtta sıcak gelişme! Benzin ve motorin satışlarındaki artış şaşırttı!

Akaryakıt fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar yaşanan bir sıcak gelişme ile sarsıldı. Mayıs ayında benzin satışları yüzde 57 ve motorin satışları ise yüzde 22 arttı.

Petrol Sanayi Derneği (PETDER) verilerine göre, benzin satışları Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57,87 artışla 350 bin 578 m3 oldu.

Aynı ayda motorin satışları yüzde 22,53 artışla 2 milyon 653 bin 76 metreküp olarak gerçekleşti.

Fuel oil satışları yüzde 50,72 artışla 13 bin 999 ton olurken, gazyağı satışları yüzde 6,82 artışla 141 m3 seviyesine geldi.

Otogaz satışlarının yüzde 43,52 artışla 269 bin 575 ton olduğu belirtildi.

Akaryakıtta sıcak gelişme! Benzin ve motorin satışlarındaki artış şaşırttı!

İLK BEŞ AYDA ARTTI

2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde benzin ve motorin satışlarında artış yaşandı. Benzin satışları yüzde 37,31 artışla 1 milyon 577 bin 66 metreküp olurken, motorin satışları yüzde 6,74 artışla 11 milyon 641 bin 341 metreküp seviyesine ulaştı.

Akaryakıtta sıcak gelişme! Benzin ve motorin satışlarındaki artış şaşırttı!

Fuel oil satışları yüzde 53,38 artışla 96 bin 148 ton, gazyağı satışları yüzde 18,54 düşüşle 760 metreküp, otogaz satışları ise yüzde 10,60 artışla 1 milyon 146 bin 313 ton olarak gerçekleşti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT