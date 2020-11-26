Uzun süre hem dublaj sanatçılığı yapan hemde oyunculuk yapan Akasya Asıltürkmen sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile hayranlarını şaşırttı. Asıltürkmen, estetik operasyon geçirdiğini dile getirdi.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Akasya Asıltürkmen estetik operasyon geçirdi. Kaşlarını kaldırtan ve göz kapaklarını aldırtan Asıltürkmen, yaşadığı süreci sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Yüzü bandajlı bir karesini yayınlayan Akasya Asıltürkmen, çok acı çektiğini ifade etti. İşte Asıltürkmen'in açıklaması;

"BİR HAFTADIR ÇEKTİĞİM ACIYI BİLSEYDİM..."

"Yarın bandaj ve dikişlerim alınıyor. Görünenler şişlik değil, tamponlar. Bu arada madem sürekli tecrübe paylaşıyoruz, çok açık söylemeliyim ki; bir haftadır çektiğim acıyı çekeceğimi bilsem hatta dörtte birini kalkışmazdım. Bir yandan da doktorumun neşeli asistanının dediği gibi; 10 gün sonra kesin hiçbir şey hatırlamayacağım."

Genelde bu tür operasyonların meraktan yapıldığını belirten oyuncu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"BİZ KADINLARIN ÇILGINLIĞININ İSPATI"

"İşin olumlu tarafı, uzun süredir alnımın ve dolayısıyla göz kapaklarımın düşüklüğünü ortadan kaldırmak istiyordum ve sanırım bunu atlattım. Bu arada kimsenin korktuğu yok. Herkes sadece merak ediyor ve yaptırmak istiyor ki bu da biz kadınların çılgınlığının ispatı."

Buraya şişim inmiş, ufacık bir müdahaleydi, sihirli küçük bir dokunuştu pozlarımı atmadan şu halimi koyayım da ibretlik, belki bir daha düşünürsünüz. Not; bence kendini beğenmeyen, kendiyle barışık olmayan insanlar değil, özgüveni yüksek ve kendiyle barışık insanlar böyle işlere kalkılıyor genelde. Bir de mevzunun yaşla da ilgisi yok. Ben bunu 20 senedir istiyordum. Söyleyeceklerim bu kadar."