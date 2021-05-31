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Akata isminin anlamı nedir, Akata ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Akata ismi; yiğit, han anlamına gelmektedir. Bu içeriğimizde Akata isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Akata isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Akata isminin anlamı nedir, Akata ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Akata isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Akata ismi ne demek, Akata ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Akata isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Akata İsminin anlamı nedir? TDK Akata anlamı:

Akata ismi TDK'da tanımlanmamaktadır.

Akata İsmi Kuranda geçiyor mu?

Akata ismi Kuran'da geçmemektedir. 

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Akata isminin kökeni:

Akata ismi Farsça-Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de kaç kişi tarafından kullanıldığı bilinmemektedir.

Akata isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Akata isminin rengi:

Çelik Mavisi

Akata ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Akata isminin Harf Analizi Nedir ?

Akata ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

K : Kariyerli

A : Öncü, lider, mantıklı

T : Hayalperest, tembel,

A : Öncü, lider, mantıklı

Akata isminin Numerolojisi Kaçtır?

Akata ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A : 1

K : 14

A : 1

T : 24

A : 1

= 41 Akata İsminin Numeroloji Toplamı 41’dir.

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Akata isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Akata ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Akata isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A: 1   K: 2   A: 1   T: 2   A: 1 = 7

7 0 = 7 Kader sayısıdır

Akata isminin 7 kader sayısına göre kişilik özellikleri

7 – Daima eleştirel bir kişiliğe sahip olması onun analiz yönüne büyük katkı sağlar. Zeki ve baskın karakterli olması çözülmesi kolay olmayan sorunların altından kalkmasını yardımcı olur. Ruhsal yönden kuvvetli bir yapıya sahiptir. Derinlere dalarak konuları en ince ayrıntısına kadar irdeler. Değişken yapısı nedeniyle çevredekiler ona soğuk davranışlar gösterse de o yalnız kalma duygusunu bir kenara atmalı ve  insanlara karşı soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır.

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