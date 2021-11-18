Akataş Hatayspor 3 - 1 Fraport TAV Antalyaspor | Maç sonucu, özeti

2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında lige verilen Milli aranın tamamlanmasıyla birlikte gözler yeniden Süper Lig'deki müsabakalara çevrildi. Bu kapsamda ligin 13. haftasında Hatayspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

11. dakikada konuk ekibin geliştirdiği atakta, Fredy'nin pasında topla buluşan Mukairu, kaleci Munir ile karşı karşıya kaldı. Mukairu'nun şutunda gole izin vermeyen Munir, topu iki hamlede kontrol etti.

13. dakikada Hatay ekibinin geliştirdiği atakta, Lobjanidze'nin sağ kanattan ortasında El Kaabi arka direkte yükselerek kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

16. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Amilton'un çektiği şutta top az farkla yandan dışarı çıktı.

27. dakikada rakibinden kaptığı topla sol kanattan atak geliştiren Mukairu, meşin yuvarlağı arka direkteki Bünyamin Balcı'ya aktardı. Bünyamin'in kontrol ettikten sonra çektiği şutta, kaleci Munir topu kornere çeldi.

45+1. dakikada Akataş Hatayspor öne geçti. Bordo-beyazlıların sol kanattan geliştirdiği atakta, Ribeiro'nun pasında ceza sahasında topla buluşan El Kaabi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

45+3. dakikada Antalya ekibi eşitliği sağladı. Amilton'un pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Fredy, sert bir şut çekti. Direkten dönen topu Mukairu filelerle buluşturdu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

Akataş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının özetini izlemek için tıklayınız.

64. dakikada borda-beyazlılar gole çok yaklaştı. Adekugbe'nin sol kanattan ortasında iyi yükselen El Kaabi kafa vuruşunu yaptı. Antalyaspor'un takım kaptanı Veysel Sarı, meşin yuvarlağı kale çizgisinden kafayla çıkardı.

69. dakikada ev sahibi Akataş Hatayspor bir kez daha öne geçti. Ribeiro, Bünyamin Avcı'nın Boffin'e göndermek istediği pasta topu orta sahaya yakın noktada kaptı. Kaleci Boffin ve Avcı'yı çalımlayan Ribeiro, golü kaydetti. 2-1

84. dakikada Hatay ekibi, penaltıdan 3. golü buldu. Traore'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa, Kudriashov'un eliyle temas ettiğini Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla belirleyen hakem Tugay Kaan Numanoğlu, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Diouf, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1

Akataş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Ali Tuna

Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Traore (Dk. 90 Sackey), Boudjemaa (Dk. 90+4 Muhammed Mert), Lobjanidze (Dk. 66 Kamara), Ribeiro, El Kaabi (Dk. 66 Saint Louis), Diouf (Dk. 90+4 Sadık Baş)

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Bünyamin Balcı, Fredy, Poli (Dk. 61 Ersin Zehir), Güray Vural, Amilton (Dk. 77 Milosevic), Mukairu (Dk. 66 Gökdeniz Bayrakdar), Doğukan Sinik (Dk. 77 Ghacha)

Goller: 45+1 El Kaabi, Dk. 69 Ribeiro, Dk. 84 Diouf (penaltıdan) (Akataş Hatayspor), 45+3 Mukairu (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Burak Öksüz, Dk. 79 Fatih Kurucuk (Atakaş Hatayspor), Dk. 35 Doğukan Sinik, Dk. 40 Mukairu, Dk. 88 Ersin Zehir (Fraport TAV Antalyaspor)