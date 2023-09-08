Akay, “Kulübümüzün ligde kalıcı ve başarılı olması için çalışıyoruz”

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Kulübümüzün ligde kalıcı ve başarılı olması için imkanlarımızı seferber edeceğiz" dedi.

Konya'da 26-27 Ağustos tarihleri arasında yapılan Spor Toto Atletizm Birinci Lig final yarışlarında şampiyon olarak Süper Lige yükselen Seyhan Belediyespor Kulübü Kadın Atletizm takımı, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ı ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür edip, şampiyonluk kupasını Akay'a armağan ettiler.

"Şampiyonluk bizleri gururlandırdı"

Atletizm sporunun temel branşlar arasında yer aldığını dile getiren Akay, bu nedenle atletizme büyük önem verdiklerini belirterek, "Kadın atletizm takımımızın elde ettiği şampiyonluk da takımımızın kupalarıyla bizleri ziyaret etmesi de çok gurur verici. Antrenörlerimizi ve sporcu kızlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerine yer verildi.

"Ligde kalıcı olmak lazım"

Seyhan Belediyespor Kulübü'nün Süper Lig'deki tek Adana takımı olduğunu belirten Akay, "Kulübümüzün ligde kalıcı ve başarılı olması için imkanlar dahilinde desteğimizi sürdüreceğiz. Başarıya gidilen yolda takımımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Seyhan Belediyespor Kadın Atletizm takımı antrenör ve sporcuları da desteklerinden dolayı Akay'a teşekkür edip Süper Lig'de de başarılı sonuçlar almaya devam etmek için büyük özveride bulunacaklarını söylediler.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)